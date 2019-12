கிரிக்கெட்

விராட்கோலியின் உடல் தகுதியும், மனவலிமையும் பார்க்க வியப்பாக உள்ளது - பிரையன் லாரா + "||" + It is amazing to see Viratoli's physical fitness and mental toughness - Brian Laura

விராட்கோலியின் உடல் தகுதியும், மனவலிமையும் பார்க்க வியப்பாக உள்ளது - பிரையன் லாரா