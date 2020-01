கிரிக்கெட்

இந்தியாவுக்கு எதிரான 20 ஓவர் கிரிக்கெட் தொடர்:நியூசிலாந்து அணி அறிவிப்புகாயத்தால் டிரென்ட் பவுல்ட், பெர்குசன் விலகல் + "||" + 20 Over Cricket Series against India: New Zealand team announcement

இந்தியாவுக்கு எதிரான 20 ஓவர் கிரிக்கெட் தொடர்:நியூசிலாந்து அணி அறிவிப்புகாயத்தால் டிரென்ட் பவுல்ட், பெர்குசன் விலகல்