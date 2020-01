கிரிக்கெட்

இந்திய அணி ஆசிய கோப்பை போட்டிக்கு வராவிட்டால் உலக கோப்பை போட்டியை புறக்கணிப்போம் - பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் மிரட்டல் + "||" + If the Indian team does not make it to the Asian Cup, we will ignore the World Cup - Pakistan Cricket Board threatened

