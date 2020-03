கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியா-தென்ஆப்பிரிக்கா அணிகள் இடையிலான 2-வது ஒரு நாள் கிரிக்கெட் போட்டி - புளோம்பாண்டீனில் இன்று நடக்கிறது + "||" + 2nd ODI Cricket match between Australia and South Africa - Happening today in Bloemfontein

