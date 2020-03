கிரிக்கெட்

14 நாட்கள் தனிமையில் இருக்க தென்ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு உத்தரவு + "||" + South African cricketers ordered to remain in isolation for 14 days

