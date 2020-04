கிரிக்கெட்

‘சமூக வலைதளம் மூலம் சூதாட்ட புரோக்கர்கள் தொடர்பு கொள்ள முயற்சிப்பார்கள்’ - கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு ஐ.சி.சி. எச்சரிக்கை + "||" + Gambling brokers try to communicate through the social network - ICC Warning for Cricketers

‘சமூக வலைதளம் மூலம் சூதாட்ட புரோக்கர்கள் தொடர்பு கொள்ள முயற்சிப்பார்கள்’ - கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு ஐ.சி.சி. எச்சரிக்கை