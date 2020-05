கிரிக்கெட்

மும்பையில் 4000 ஏழை எளிய மக்களுக்கு நிதியுதவி அளித்த சச்சின் தெண்டுல்கர்! + "||" + Sachin Tendulkar provides financial aid to 4000 underprivileged people

