கிரிக்கெட்

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டி குறிப்பிட்ட காலத்தில் நடைபெறுமா? - சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் பொது மேலாளர் விளக்கம் + "||" + Will the World Test Championship final be held on time? - International Cricket Council General Manager Description

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டி குறிப்பிட்ட காலத்தில் நடைபெறுமா? - சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் பொது மேலாளர் விளக்கம்