கிரிக்கெட்

‘கேப்டனுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கூடாது’- ரோகித் சர்மா + "||" + The captain should not be over-emphasized Rohit Sharma

‘கேப்டனுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கூடாது’- ரோகித் சர்மா