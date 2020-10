கிரிக்கெட்

சுனில் நரைன் பந்து வீச்சு மீது சந்தேகம்! மீண்டும் ஒருமுறை சிக்கினால் தடையை எதிர் கொள்ள வாய்ப்பு + "||" + Sunil Narine reported for suspect bowling action, could face ban in IPL 2020

சுனில் நரைன் பந்து வீச்சு மீது சந்தேகம்! மீண்டும் ஒருமுறை சிக்கினால் தடையை எதிர் கொள்ள வாய்ப்பு