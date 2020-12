கிரிக்கெட்

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான கிரிக்கெட்: இந்திய அணி ஆறுதல் வெற்றியாவது பெறுமா? - கடைசி ஒரு நாள் போட்டி இன்று நடக்கிறது + "||" + Cricket against Australia Will the Indian team get a consolation win? The last one-day match is happening today

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான கிரிக்கெட்: இந்திய அணி ஆறுதல் வெற்றியாவது பெறுமா? - கடைசி ஒரு நாள் போட்டி இன்று நடக்கிறது