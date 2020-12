கிரிக்கெட்

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்டில் பாகிஸ்தான் அணி போராடி தோல்வி + "||" + Test against New Zealand Pakistan team Fighting and failing

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டெஸ்டில் பாகிஸ்தான் அணி போராடி தோல்வி