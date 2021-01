கிரிக்கெட்

மைக்கேல் வாகனை வாட்டி வதைக்கும் இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் + "||" + Michael Vaughan ‘getting a lot of tweets from India’ after Ajinkya Rahane’s team breach Gabba fortress

மைக்கேல் வாகனை வாட்டி வதைக்கும் இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள்