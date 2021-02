கிரிக்கெட்

7 ஆண்டுக்கு பிறகு ஐ.பி.எல். போட்டிக்கு திரும்பும் புஜாரா + "||" + IPL after 7 years. Pujara returning to the match

7 ஆண்டுக்கு பிறகு ஐ.பி.எல். போட்டிக்கு திரும்பும் புஜாரா