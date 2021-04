கிரிக்கெட்

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் மும்பைக்கு எதிரான பரபரப்பான ஆட்டத்தில் பெங்களூரு அணி கடைசி பந்தில் வெற்றி - ஹர்ஷல் பட்டேல் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தல் + "||" + IPL Bangalore won the last ball of the thrilling match against Mumbai in cricket

ஐ.பி.எல். கிரிக்கெட்டில் மும்பைக்கு எதிரான பரபரப்பான ஆட்டத்தில் பெங்களூரு அணி கடைசி பந்தில் வெற்றி - ஹர்ஷல் பட்டேல் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தல்