கிரிக்கெட்

‘அபாயகரமான பேட்டிங் வரிசை எங்களிடம் உள்ளது’ கொல்கத்தா கேப்டன் மோர்கன் சொல்கிறார் + "||" + Dangerous Batting order We have Kolkata Captain Morgan says

‘அபாயகரமான பேட்டிங் வரிசை எங்களிடம் உள்ளது’ கொல்கத்தா கேப்டன் மோர்கன் சொல்கிறார்