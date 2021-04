கிரிக்கெட்

5 விக்கெட்டுகள் விரைவில் வீழ்ந்ததால் ‘வெற்றி பெறுவது கடினம் என்று நினைத்தேன்’ ராஜஸ்தான் கேப்டன் சாம்சன் பேட்டி + "||" + I thought it would be hard to win Rajasthan captain Interview with Samson

5 விக்கெட்டுகள் விரைவில் வீழ்ந்ததால் ‘வெற்றி பெறுவது கடினம் என்று நினைத்தேன்’ ராஜஸ்தான் கேப்டன் சாம்சன் பேட்டி