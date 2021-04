கிரிக்கெட்

‘மும்பையில் 2-வது பவுலிங் செய்வது கடினமாக இருக்கிறது’ - லோகேஷ் ராகுல் + "||" + ‘It is difficult to bowl 2nd in Mumbai’ - Lokesh Rahul

‘மும்பையில் 2-வது பவுலிங் செய்வது கடினமாக இருக்கிறது’ - லோகேஷ் ராகுல்