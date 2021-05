கிரிக்கெட்

இந்தியாவில் நடத்த முடியாமல் போனால் 20 ஓவர் உலககோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிக்கு மாற்று இடமாக ஐக்கிய அரபு அமீரகம் தேர்வு + "||" + The United Arab Emirates has been selected as an alternative venue for the 20-over World Cup cricket tournament if it cannot be held in India

