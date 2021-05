கிரிக்கெட்

ஏப்ரல் மாதத்துக்கான ஐ.சி.சி. சிறந்த வீரர் பட்டியலில் பாகிஸ்தான் கேப்டன் பாபர் அசாம் + "||" + Pakistan captain Babur Assam has been named in the ICC Player of the Year for April

