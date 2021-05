கிரிக்கெட்

டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிசுற்று உலக கோப்பை இறுதிப்போட்டி போன்றது; நியூசிலாந்து வீரர் நீல் வாக்னெர் பேட்டி + "||" + ICC World Test Championship final is like World Cup final for me: Neil Wagner

டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிசுற்று உலக கோப்பை இறுதிப்போட்டி போன்றது; நியூசிலாந்து வீரர் நீல் வாக்னெர் பேட்டி