கிரிக்கெட்

டெஸ்ட் ஆல்-ரவுண்டர் தரவரிசையில் ஜடேஜா மீண்டும் ‘நம்பர் ஒன்’ + "||" + Jadeja again 'Number One' in Test all-rounder rankings

டெஸ்ட் ஆல்-ரவுண்டர் தரவரிசையில் ஜடேஜா மீண்டும் ‘நம்பர் ஒன்’