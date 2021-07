கிரிக்கெட்

சர்வதேச பெண்கள் கிரிக்கெட்: 2 வீராங்கனைகள் மைதானத்தில் மயங்கி விழுந்ததால் பரபரப்பு + "||" + International Women's Cricket: Excitement as 2 players fainted on the field

சர்வதேச பெண்கள் கிரிக்கெட்: 2 வீராங்கனைகள் மைதானத்தில் மயங்கி விழுந்ததால் பரபரப்பு