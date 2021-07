கிரிக்கெட்

இலங்கை-இந்தியா கிரிக்கெட் தொடர் அட்டவணையில் மாற்றம் முதலாவது ஒரு நாள் போட்டி 17-ந்தேதிக்கு தள்ளிவைப்பு + "||" + Sri Lanka-India cricket series Change in table The first one-day competition Postponement to 17th

இலங்கை-இந்தியா கிரிக்கெட் தொடர் அட்டவணையில் மாற்றம் முதலாவது ஒரு நாள் போட்டி 17-ந்தேதிக்கு தள்ளிவைப்பு