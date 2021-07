கிரிக்கெட்

பெண்கள் 20 ஓவர் கிரிக்கெட்: இந்திய அணிக்கு எதிரான தொடரை வென்றது இங்கிலாந்து + "||" + Women's 20 over cricket: England won the series against India

பெண்கள் 20 ஓவர் கிரிக்கெட்: இந்திய அணிக்கு எதிரான தொடரை வென்றது இங்கிலாந்து