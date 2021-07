கிரிக்கெட்

இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் இடம் பெற்றுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர் ரிஷாப் பண்ட்க்கு கொரோனா + "||" + Featured in the England Test Series Corona to Indian cricketer Rishabh Pund - Vulnerability of the training assistant

இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரில் இடம் பெற்றுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி வீரர் ரிஷாப் பண்ட்க்கு கொரோனா