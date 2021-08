கிரிக்கெட்

ஜூலை மாதத்துக்கான ஐ.சி.சி.யின் சிறந்த வீரராக ஷகிப் அல்-ஹசன் தேர்வு + "||" + Shakib Al-Hasan named ICC Player of the Year for July

ஜூலை மாதத்துக்கான ஐ.சி.சி.யின் சிறந்த வீரராக ஷகிப் அல்-ஹசன் தேர்வு