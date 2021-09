கிரிக்கெட்

ஒருநாள் கிரிக்கெட்: 14 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணி வெற்றி + "||" + One day cricket against South Africa: Sri Lanka won by 14 runs

ஒருநாள் கிரிக்கெட்: 14 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அணி வெற்றி