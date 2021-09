கிரிக்கெட்

அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு அறிவித்தார் மலிங்கா + "||" + Lasith Malinga Retires From All Forms Of Cricket

அனைத்து விதமான கிரிக்கெட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வு அறிவித்தார் மலிங்கா