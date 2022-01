கிரிக்கெட்

ஒவ்வொரு ஆட்டத்திலும் வெற்றி பெற முடியாது, தோல்வியால் பயப்பட வேண்டாம் - ரவி சாஸ்திரி + "||" + You can't win every game, it's a temporary phase for Team India, says Ravi Shastri

ஒவ்வொரு ஆட்டத்திலும் வெற்றி பெற முடியாது, தோல்வியால் பயப்பட வேண்டாம் - ரவி சாஸ்திரி