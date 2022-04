கிரிக்கெட்

நெதர்லாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டி: டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பேட்டிங் தேர்வு + "||" + ODI against Netherlands: New Zealand won the toss and elected to bat

நெதர்லாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டி: டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி பேட்டிங் தேர்வு