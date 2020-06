கால்பந்து

கோழிக்கோட்டில் ஒரு சில ஐ.எஸ்.எல் போட்டிகளை கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் விளையாடும் + "||" + Kerala Blasters to play a few ISL home matches in Kozhikode

கோழிக்கோட்டில் ஒரு சில ஐ.எஸ்.எல் போட்டிகளை கேரளா பிளாஸ்டர்ஸ் விளையாடும்