கால்பந்து

பெனால்டி ஷூட்-அவுட்டில் சுவிட்சர்லாந்தை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி அரைஇறுதிக்கு தகுதி + "||" + Spain beat Switzerland in a penalty shootout to advance to the semi-finals

பெனால்டி ஷூட்-அவுட்டில் சுவிட்சர்லாந்தை வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி அரைஇறுதிக்கு தகுதி