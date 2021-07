கால்பந்து

ஐரோப்பிய கால்பந்து: பெல்ஜியத்தை வீழ்த்தி அரைஇறுதிக்கு முன்னேறியது இத்தாலி + "||" + European football: Italy beat Belgium to advance to the semi-finals

ஐரோப்பிய கால்பந்து: பெல்ஜியத்தை வீழ்த்தி அரைஇறுதிக்கு முன்னேறியது இத்தாலி