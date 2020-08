ஹாக்கி

மன்தீப் சிங்கை தொடர்ந்து மற்ற 5 இந்திய ஆக்கி வீரர்களும் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி + "||" + After Mandeep, 5 other COVID-19 positive hockey players shifted to hospital as precaution

மன்தீப் சிங்கை தொடர்ந்து மற்ற 5 இந்திய ஆக்கி வீரர்களும் ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி