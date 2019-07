பிற விளையாட்டு

மாற்று திறனாளிகளுக்கான உலக செஸ் போட்டியில்திருச்சி வீராங்கனை ஜெனித்தா தங்கப்பதக்கம் வென்றார் + "||" + In the World Chess Competition for Alternatives Zenita Gold Medal in Trichy Veeranga

மாற்று திறனாளிகளுக்கான உலக செஸ் போட்டியில்திருச்சி வீராங்கனை ஜெனித்தா தங்கப்பதக்கம் வென்றார்