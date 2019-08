பிற விளையாட்டு

இந்தியாவில் நடக்கும் கிரிக்கெட் போட்டிக்கானடைட்டில் ஸ்பான்சர்ஷிப் உரிமத்தை பெற்றது ‘பேடியம்’ + "||" + For the cricket match in India Title received a sponsorship license 'Paytm'

இந்தியாவில் நடக்கும் கிரிக்கெட் போட்டிக்கானடைட்டில் ஸ்பான்சர்ஷிப் உரிமத்தை பெற்றது ‘பேடியம்’