பிற விளையாட்டு

மேரி கோம் தோல்வியுற்றதாக கூறிய நடுவரின் முடிவுக்கு எதிராக இந்தியா மேல்முறையீடு + "||" + India has appealed against the referee's decision which stated that Busenaz Cakiroglu of Turkey defeated Mary Kom

