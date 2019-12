பிற விளையாட்டு

2,700 வீரர்-வீராங்கனைகள் பங்கேற்கும் தெற்காசிய விளையாட்டு போட்டி நேபாளத்தில் இன்று தொடக்கம் + "||" + The South Asian Games, with 2,700 player-athletes participating, starts today in Nepal

2,700 வீரர்-வீராங்கனைகள் பங்கேற்கும் தெற்காசிய விளையாட்டு போட்டி நேபாளத்தில் இன்று தொடக்கம்