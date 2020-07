பிற விளையாட்டு

இந்திய அணியினருக்கு பயிற்சி அளிக்கும் 32 வெளிநாட்டு பயிற்சியாளர்களின் ஒப்பந்தத்தை நீட்டித்தது ‘சாய்’ + "||" + Tokyo Olympics: SAI extends contract of 32 foreign coaches to ensure uninterrupted training for athletes

