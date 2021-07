பிற விளையாட்டு

ஒலிம்பிக்: ஆண்கள் துப்பாக்கிச்சுடுதல் தகுதிச்சுற்று போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் தோல்வி + "||" + Indian Men's Shooters failed to Qualificed for the Final Round in 10 m Air Rifle Women Match

ஒலிம்பிக்: ஆண்கள் துப்பாக்கிச்சுடுதல் தகுதிச்சுற்று போட்டியில் இந்திய வீரர்கள் தோல்வி