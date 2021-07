பிற விளையாட்டு

பேட்மிண்டனில் சிந்து கால்இறுதிக்கு தகுதி குத்துச்சண்டையில் சதீஷ்குமார் அசத்தல் + "||" + Sindhu in Badminton Qualifying for the quarterfinals Satish Kumar in boxing

பேட்மிண்டனில் சிந்து கால்இறுதிக்கு தகுதி குத்துச்சண்டையில் சதீஷ்குமார் அசத்தல்