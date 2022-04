பிற விளையாட்டு

பேட்மிண்டன் இரட்டையர் பிரிவின் பயிற்சியாராக மத்தியாஸ் போ நீடிப்பார் என அறிவிப்பு + "||" + Mathias Boe to continue as coach of the badminton doubles

பேட்மிண்டன் இரட்டையர் பிரிவின் பயிற்சியாராக மத்தியாஸ் போ நீடிப்பார் என அறிவிப்பு