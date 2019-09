டென்னிஸ்

அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ்: ரபேல் நடால் சாம்பியன் + "||" + Rafael Nadal beats Daniil Medvedev 7-5, 6-3, 5-7, 4-6, 6-4 in US Open final to clinch his 19th Grand Slam title

