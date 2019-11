டென்னிஸ்

உலக டென்னிஸ் தரவரிசையில் நம்பர் ஒன் இடத்தை பிடித்தார், ரபெல் நடால் + "||" + Rafael Nadal is ranked number one in the world tennis rankings

