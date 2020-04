டென்னிஸ்

கொரோனா வைரஸ் எதிரொலி: விளையாட்டு வீரர்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க பல்வேறு வழிகளைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் - சானியா மிர்சா + "||" + As athletes, we don't know what we are working for: Sania Mirza on fitness amid Covid-19 lockdown

கொரோனா வைரஸ் எதிரொலி: விளையாட்டு வீரர்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க பல்வேறு வழிகளைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் - சானியா மிர்சா