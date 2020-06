டென்னிஸ்

பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி இந்த ஆண்டு கட்டாயம் நடைபெறும் - கூட்டமைப்பின் தலைவர் உறுதி + "||" + French Open 2020 Will Take Place This Year, Says French Tennis Federation President

பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி இந்த ஆண்டு கட்டாயம் நடைபெறும் - கூட்டமைப்பின் தலைவர் உறுதி