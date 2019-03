சினிமா செய்திகள்

பத்திரிகை நிருபர்-கிராமத்து பெண்ணாக இரட்டை வேடங்களில், நயன்தாரா + "||" + 'Ira' is a movie which will be directed by Nayantara

