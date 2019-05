சினிமா செய்திகள்

தனது பாடல்களை படங்களில் பயன்படுத்த எதிர்ப்பு: இளையராஜாவுக்கு சீனுராமசாமி, கஸ்தூரி பதில் + "||" + Resistance to use his songs in films: Seenu ramasamy, Kasthuri answer to Ilayaraja

தனது பாடல்களை படங்களில் பயன்படுத்த எதிர்ப்பு: இளையராஜாவுக்கு சீனுராமசாமி, கஸ்தூரி பதில்