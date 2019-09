சினிமா செய்திகள்

பட விழாவில் பரபரப்பு பேச்சு; நடிகர்கள் சம்பளத்தை குறைக்க வற்புறுத்தல் + "||" + Sensational talk at film festival; emphasis to actors , reducing the salary

பட விழாவில் பரபரப்பு பேச்சு; நடிகர்கள் சம்பளத்தை குறைக்க வற்புறுத்தல்